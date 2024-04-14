رانيا فريد شوقي تنعى وفاة شيرين سيف النصر

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة رانيا فريد شوقي وفاة الفنانة شيرين سيف النصر من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت معلقة:' البقاء لله وفاة الفنانة شيرين سيف النصر ربنا يرحمها ويصبر أسرتها.

هبوط حاد بالدورة الدموية سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر..نعى الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، الفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر بعد أن رحلت عن عالمنا اليوم السبت.

وكتب "شعبان" منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شيرين سيف النصر الفنانة المعتزلة ماتت عن عمر ناهز الـ ٥٧ عامًا صبيحة هذا اليوم بهبوط حاد في الدورة الدموية".

وأضاف: "ودفنت بعد صلاة العصر في مقابر العائلة دون مراسم عزاء حسب وصية الراحلة التي فضلت أن تلقي ربها في هدوء وسكينة". وتابع: "أدعوا لها بالرحمة".

أعلنت أسرة الفنانة شيرين سيف النصر عن موعد إقامة عزاء لها، وذلك بعد وفاتها صباح اليوم السبت بشكل مفاجئ ورحيلها في هدوء ودفنها بمقابر العائلة.

وحسب مصادر صحفية كشفت أن الأسرة قررت إقامة العزاء يوم الثلاثاء المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب، رغم إعلان شقيقها شريف سيف النصر، أنه تم دفنها بمقابر القاهرة وعدم إقامة عزاء بناء على وصية الراحلة