القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح الفنان عبد الباسط حمودة في خطف قلوب الجماهير من خلال أحدث ظهور له ببرنامج ضيفي، والذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر شاشة قناة الشرق.

وتحدث الفنان عبدالباسط حمودة، تفاصيل عن حياته الشخصية في بداياته، وعلاقته بـ محمد رمضان ونور الشريف.

وقال: "الناس لقبتني بلقب الأسطورة قبل محمد رمضان، وهو بيحبني ومابيقوليش غير ياعم عبدالباسط".



عبدالباسط حمودة:" نور الشريف قالي اسرق الشريط من العربية"

وأضاف: "كنت بعمل إعلان ونور الشريف شاور عليا وقال أنا عاوز الولد ده، وأنا كان نفسي أشوفه وأسلم عليه ووقتها كانوا عاملين أغنية لسعيد صالح في فيلم أرزاق يا دنيا، ودي كانت أغنيتي ووقفت ورا فاضل عبدالله وظهرت في الفيلم وأنا نازل لقيت نور الشريف كان هو المسؤل في الفيلم عن صف السيارات في الموقف، في فيلم أرزاق يا دنيا وقالي شوفت العربية البيجو دي أنا وقتها خوفت قالي هتمد إيدك وتسرق التسجيل اللي في العربية وتمشي روحت موطي وواخد التسجيل وماشي رد قالي هتكمل معانا ودا كان دور في الفيلم مع يسرا وشويكار، ودي كانت نقلتي الحقيقية".

عبد الباسط حمودة:" مراتي مش بتقولي غير يا بسوطة "



وتابع:" مراتي مش بتقولي غير يا بسوطة، وما بتدعلنيش غير بكده، وفي بداياتي كنا بناكل عيش ناشف بالشاي، وأنا كنت على الله ومشينها على القد ومكنش معايا حتى أجيب لحمة وكانت ديمًا تقولي ربنا هيكرمك با بسوطة، وكنت عايش في غابة معمولة بالطوب الأحمر، ودلوقتي بتحمد ربنا على كل النعم".

آخر أعمال عبد الباسط حمودة



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان عبدالباسط حمودة غناء تتر مسلسل" المعلم "، بطولة مصطفى شعبان، وضم العمل نخبة من ألمع نجوم الفن أبرزهم هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، إنتصار، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.