نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم السبكي عن "شقو": "سعيد بمشاركة يسرا.. ومحظوظ أن اشتغلت مع نجوم شقو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج كريم السبكي عن مدى سعادته بنجاح فيلم “شقو” بطولة الفنان عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، والذي يعرض حاليًا بجميع دور العرض في السينمات بمصر والوطن العربي، وحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، فور طرحه بدور العرض المصرية.

وعلق كريم عن مشاركة الفنانة يسرا كضيفة شرف في العمل قائلًا: “مينفعش يتقال على يسرا شريرة، بس الناس هتشوف في الفيلم، وهي مفاجأة الفيلم، والناس هتشوفها بشكل مختلف، وظهورها من أحلى الحاجات اللي حصلت في الفيلم وليها طلة”.

وعن فريق العمل قال كريم السبكي: “كاست فيلم شقو كلهم حالة خاصة، وحظي حلو إني اشتغلت معاهم، وكلهم ممثلين شطار، وأي مخرج بيتبسط لما الممثل اللي معاه يؤدي الدور زي ما هو عايز”.

قصة فيلم “شقو”

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أبطال فيلم “شقو”

فيلم “شقو” بطولة كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.