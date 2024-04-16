نهال عنبر تهنئ نادي الزمالك بفوزه على النادي الأهلي في مباراة القمة

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرصت النجمة نهال عنبر على تهنئة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بعد فوزه بهدفين مقابل هدف في مباراة القمة التي جمعته بالنادي الأهلي وأقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء الاثنين.



ونشرت "نهال " صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالصورة تعليقاً قالت فيه :"الأخلاق الرياضية تحتم علينا نقول ألف ألف مبروك لنادي الزمالك".

تعليقات الجمهور على منشور نهال عنبر



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، ربنا يحفظهم من كل شر يارب العالمين ، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال نهال عنبر

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة نهال عنبر مسلسل بدون سابق إنذار، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي،



والمسلسل من إخراج هاني خليفة ، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.

المسلسل من بطولة النجم آسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للفنانة بسمة وهو من إنتاج محمد مشيش، بلوبي برودكشنز.

وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، ويحكي قصة ماجد وليلى وهما زوجين يواجهان الكثير من الأزمات قبل وبعد إنجاب طفلهما الأول، خاصة مروان الذي يعرف معلومة صغيرة بالصدفة، فتتغير حياته بالكامل بسببها.

