فن ومشاهير

الجمعة.. كلاسيكيات تراث الطرب بمعهد الموسيقي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

القاهرة - محمد ابراهيم - إنطلاقًا من خطط  الثقافة المصرية لتقديم الروائع الغنائية التراثية تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجي وذلك في الثامنة مساء الجمعة 19 إبريل على مسرح معهد الموسيقى العربية.

مختارات من كلاسيكيات أعمال الطرب العربى

 

يتضمن البرنامج مختارات من كلاسيكيات أعمال الطرب العربي التي أبدعها كبار الملحنين يؤديها كلًا من أنغام مصطفى، رضوى سعيد، حنان الخولي، أسماء كمال، أحمد الوزيري، محيى صلاح، أحمد صبري، ياسر سليمان.

9347bee0c8.jpg
4f53f319e0.jpg
54dcf9b528.jpg
529537292b.jpg
b682f5b113.jpg
c0c5b0f968.jpg

نبذة عن فرقة الموسيقى العربية للتراث

 

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

Advertisements

قد تقرأ أيضا