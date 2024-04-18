أبرزهم ولاد رزق 3 واللعب مع العيال.. أعمال فنية ضخمة في موسم عيد الأضحى 2024

القاهرة - محمد ابراهيم -

يضم موسم أفلام عيد الأضحى هذا العام 2024، أعمال فنية ضخمة يشارك فيها كوكبة من نجوم الفن، كما يشهد هذا الموسم عودة للعديد من النجوم بعد غيابهم لسنوات عن السينما.

سوف نعرض لكم من خلال هذا التقرير أبرز الأعمال الفنية التي ستشارك في موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

فيلم ولاد رزق 3 "القاضية"

فيلم ولاد رزق 3 "القاضية" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم: آسر ياسين، كريم قاسم، محمد لطفي، باسم سمرة، سيد رجب، ماجد الكدواني، أسماء جلال، والفيلم تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، من المقرر أن يتم عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل 2024،

تدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن حول بعد خروج المعلم صقر في الجزء الثاني، يتعاون مع شربيني، بينما يقرر الشايب الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث.

فيلم اللعب مع العيال

يشارك الفنان محمد إمام في موسم عيد الأضحى 2024 بفيلم جديد يحمل إسم "اللعب مع العيال" ويشارك معه الفنان باسم سمرة، يضم العمل فيه عدد من نجوم الفن أبرزهم: أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، ويزو، بيومي فؤاد والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة.

تدور أحداث العمل في إطار كوميدي لايت، حيث يجسد محمد إمام دور مدرس تاريخ.

فيلم فرقة الموت

يشارك أحمد عز بفيلم آخر في موسم عيد الأضحى 2024 وهو فيلم "فرقة الموت" ويشارك معه البطولة عدد من نجوم الفن وهم: آسر ياسين ومنة شلبي وبيومي فؤاد وأمينة خليل وعصام عمر وتأليف صلاح الجهيني وإنتاج آلاء لاشين وهشام عبد الخالق الماسة وإخراج أحمد علاء.

تدور أحداث الفيلم تدور أحداث الفيلم حول الضابط "عمر" الذي يُكلف بمهمة القبض على خُط الصعيد، فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث، في إطار من الحركة والإثارة والتشويق.

فيلم عصابة المكس

ينافس أيضا الفنان أحمد فهمي في موسم أفلام عيد الأضحى بفيلم "عصابة المكس" ويشارك معه البطولة الفنانة روبي وعدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم: لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج حسام سليمان.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول (المكسيكي) الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.