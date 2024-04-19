كريم الحسيني يودع صلاح السعدني بهذه الطريقة

القاهرة - محمد ابراهيم -



في خبر محزن يخيم على عالم الفن المصري، توفي الممثل القدير صلاح السعدني، وقد أعلنت عائلة الفقيد خبر وفاته، ما أثار حزنًا كبيرًا في صفوف الجمهور والوسط الفني.

وتعاطف العديد من النجوم والفنانين مع عائلة الفقيد، حيث عبّروا عن حزنهم العميق لفقدان صلاح السعدني. وتوالت التعليقات والتحية لمسيرته الفنية المميزة وإسهاماته الكبيرة في السينما المصرية.

حرص الفنان كريم الحسيني على نعي الفنان القدير صلاح السعدني بكلمات مؤثرة، وذلك بعد أن رحل عن عالمنا يوم الجمعة 19 ابريل.



وكتب الحسيني عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،البقاء لله وحده.. الفنان صلاح السعدني فى ذمة الله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".



وأضاف:" نسألكم الفاتحه والدعاء له ولكل غالى رحل عنا يارب.. اللهم ارحم موتانا".

تعليقات الجمهور على منشور كريم الحسيني



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، اللهم اجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

مكان جنازة صلاح السعدني

ومن المقرر أن يتم صلاة الجنازة على النجم الكبير صلاح السعدنى من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ويتم دفنه بمقابر العائلة بطريق الواحات.