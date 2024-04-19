الصور الأولى من حفل زفاف نجل محمد فؤاد

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل الفنان محمد فؤاد مساء اليوم الجمعة 19 من إبريل الجاري، بحفل زفاف نجله عبد الرحمن، حيث انتهت منذ قليل التحضيرات النهائية لحفل الزفاف ومن المقرر أن ينطلق بعد قليل بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ومن المقرر أن يشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن في الوسط الفني وسيقوم بإحياء الحفل عدد من المطربين.

عقد قران نجل محمد فؤاد

يشار إلى أنه أقيم يوم 1 مارس الماضي حفل عقد قران عبد الرحمن نجل محمد فؤاد بإحدى القاعات الأثرية وسط حضور عائلي ومجموعة من الأصدقاء.

محمد فؤاد يثير الجدل

ومن ناحية أخرى، كان محمد فؤاد قد أثار حالة من الجدل لدى جمهوره في مصر، بعد تصريحاته في حفله الأخير بجدة، التي عبر من خلالها عن سعادته لغنائه لأول مرة في السعودية.



وقال: "حلم إننا نغني لأعظم ناس على وجه الأرض، السعودية ساكنة جوة قلب كل الوطن العربي.. الشعب السعودي اللي علمنا يعني إيه أخلاق وكرم، وبحبكم من كل قلبي، والله ممكن أبطل الغناء بعد الاستقبال ده".

وفي نفس السياق، أعلن الفنان محمد فؤاد عن تعاونه مع المستشار تركي آل شيخ في عمل سينمائي جديد، وذلك في تصريحات علي هامش حفله الأخير بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح محمد فؤاد عن تعاونه مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وشركة "بنش مارك"، في إنتاج فيلم سينمائي ضخم.

وقال محمد فؤاد: "معالي المستشار أبدى نيته إنه يعمل أحسن فيلم لمحمد فؤاد وأكبر فيلم سينمائي".

وأضاف: "عملنا إسماعيلية رايح جاي وبفضل الله فتحنا مع المجموعة المشاركة في الفيلم الباب لكل جيل الشباب، وعملنا طفرة في السينما بعد ما كانت قفلت خالص، وإن شاء الله ستكون نقلة سينمائية كبيرة على إيد بنش مارك، ومفاجأة كبيرة، الفيلم اسمه قلبي في نيويورك، وهتتفرجوا على فيلم عبقري".

آخر أعمال محمد فؤاد





يذكر أن آخر أعمال محمد فؤاد في السينما فيلم غاوي حب الذي عرض عام 2005 أي قبل 19 عامًا، ولعب فيه شخصية شاب يدعى صلاح، يغرم بالفنانة حلا شيحة، ويحاول التقرب منها، وشارك في العمل أيضًا كل من رامز جلال، خالد الصاوي، أميرة العايدي، محمد مرزبان، رفيق محسن، وفاء السيد، هويدا الشافعي، محمود طوبار، مجدي السباعي، عبد الله مشرف، وعدد آخر من الفنانين

