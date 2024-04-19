نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من مكة.. رنا رئيس تؤدي مناسك العمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة رنا رئيس، جمهورها ومتابعيها صورة لها من أمام الكعبة أثناء تأديتها مناسك العمرة في عيد الفطر الماضي.

وشاركت رنا، الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكتبت قائلة: "الحمد لله أحلى عيد في مكة، ربنا يكتبها لكل مشتاق".

أعمال تنتظرها رنا رئيس





الجدير بالذكر إن رنا رئيس تنتظر عرض مسلسل "إنترفيو" والذي من المقرر أن يعرض على منصة watch it الرقمية، وهو أولى بطولاتها المطلقة، ويشارك في بطولته كل من الفنان خالد شباط، مونيكا ألفونس، حازم إيهاب، نور بدر، سارة نور، ميدو عادل، منة سماحة، خالد جواد، وغيرهم، والعمل من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج أحمد خالد أمين، مونتاج محمد السعدني، موسيقى تصويرية محمد مدحت، إنتاج شركة انترو ميديا.

‎ويتناول مسلسل إنترفيو الأزمات النفسية التي تعطل الشباب عن الارتباط، في إطار رومانسي اجتماعي





آخر أعمال رنا رئيس

يذكر أن آخر أعمال رنا رئيس كان مشاركتها في مسلسل سر إلهي والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024.

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

أبطال مسلسل سر إلهي





وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

