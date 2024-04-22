احتفالية لمواهب الأوركسترا والكلارنيت والساكسفون والبيانو بأوبرا الإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية لطلاب مركز تنمية مواهب أوبرا الاسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى وذلك في السابعة مساء الثلاثاء 23 إبريل على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وبمناسبة أعياد تحرير سيناء.

أوركسترا الأطفال والطلائع والشباب

يشارك في الاحتفالية الدارسون بعدة فصول هى أوركسترا الأطفال والطلائع والشباب تدريب وقيادة الدكتورة نيفين المحمودى والذى يقدم مختارات من المؤلفات الحماسية العربية والعالمية منها مصر هي أمي وبلادي بلادي إلى جانب اعمال لكل من بيلا بارتوك، كارل ستاميتز وبنيامين بريتن، وبإشراف وتدريب الدكتورة هدى حسنى تعزف جاسمين محمد عبد الرحمن من طلاب فصل الكلارنيت أحد أعمال رزانوف كما تلعب على الساكسفون يوستينا عادل ويصاحبها على الجيتار ريم إيهاب وأداء حركى كارما إيهاب عدة مؤلفات عالمية منها سواى، حلق بي إلى القمر وأوراق الخريف.

فصل البيانو

اما برنامج فصل البيانو تدريب وقيادة أدهم أحمد يشمل سوناتا مجرية لريتشارد كلايدرمان، قصة حب لـ فرانسيس لي، السوناتا الأولى لـ بيتهوفن، السوناتا التانية والثالثة لـ كليمنتي،أغنية فرنسية قديمة، بحيرة البجع لـ تشايكوفسكى، زواج الحب لـ بول دي سنيفل، يتدفق النهر فيك لـ ييروما، بولونيز لـ باخ، الفالس الثاني، فالس الجرو الصغير، فانتازيا لـ شوبان بالاضافة إلى المؤلفات العربية:" خللى بالك من عقلك، قضية عم أحمد لـ عمر خيرت إلى جانب العديد من الأعمال الوطنية الحماسية، أداء كل من:"ملك الحاج، ملك إيهاب، نيللى حسن، كنده هشام، ميرال مروان، ليديا مدحت، جنة وائل، مريم عقل، راما سامح، سلمى حسن ودينا ياسر".