نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. إلهام شاهين تنعي صلاح السعدني في ختام مهرجان هوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة إلهام شاهين، في ختام مهرجان هوليوود للسينما العربية بلوس أنجلوس، كلمة عن الفنان الراحل صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا منذ أيام.

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام” فيديو لكلمتها في المهرجان، قالت فيها: “فقدنا منذ أيام أخ وأب وصديق عزيز عليا، اشتركنا سويًا في آخر أعماله ليالي الحلمية”.

وعلّقت إلهام على الفيديو قائلة: “كلمة وداع للفنان الكبير والصديق الغالي صلاح السعدني في ختام مهرجان هوليوود للسينما العربية بلوس أنجلوس.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يارب.. وسيعيش بيننا بأعماله الفنية الجميلة”.

وفاة صلاح السعدني

ورحل عن عالمنا النجم القدير صلاح السعدني في الساعات الأولى من ييوم الجمعة 19 أبريل، عن عمر يناهز 81 عامًا إرثًا فنيًا كبيرًا ومسيرة فنية طويلة ما بين الدراما والسينما.

وأعلن نباء وفاة الفنان صلاح السعدني نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، حيث نشر أشرف زكي صورة لصلاح السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو إنستجرام وعلق عليها وكتب: «البقاء لله الفنان صلاح السعدني ربنا يرحمه».