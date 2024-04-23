انت الأن تتابع خبر نجوم الفن يشاركون بمهرجان مالمو للسينما العربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشارك عدد كبير من نجوم الفن في العالم العربي، في الدورة الـ14 لمهرجان مالمو للسينما العربية، التي تنطلق الأثنين في السويد، وتستمر حتى الأحد المقبل، الموافق 28 أبريل (نيسان).



ومن المرتقب أن تشهد الدورة الحالية، وفق تقارير إعلامية، تكريم المخرج المصري خيري بشارة، والملحن والفنان محمد هباش على تقديمه الموسيقى الخاصة بالمهرجان، والمصمم ماهر مزوق لتصميم اللوغو الخاص بالمهرجان أيضاً.



ومن ضمن نجوم الفن في العالم العربي الذين وصلوا السويد للمشاركة في حفل الافتتاح، الفنان التونسي ظافر العابدين والفنانة المصرية شيري عادل، ومواطنتها الممثلة بشرى .