حورية فرغلي تتصدر تريند جوجل.. فما السبب؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة حورية فرغلي، خلال الساعات الأخيرة، تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد تصريحها في أحد اللقاءات عن غضبها الشديد، من الإعلامية بسمة وهبة بعد تنمرها عليها بسبب عملية أنفها.





وأعربت حورية فرغلي عن غضبها من الإعلامية بسمة وهبة قائلة: "غضبت من بسمة وهبة لأنها جرحتني كثيرًا في موضوع أنفي وقالت إنني أتعاطى مخدرات".

وأضافت حورية فرغلي قائلةً: "بالطبع هذا الكلام أغضبني كثيرًا، فهل يُعقل أن آتي إليها في برنامجها وأنا بالشكل الذي وصفتني به؟ ومن يريد التأكد فليأتِ لأخذ عينة من دمي وتحليلها، وأنا أخطأت لأنني وافقت على الظهور في برنامجها".





وتابعت حورية فرغلي، خلال لقائها مع رؤيا مصر، تجربة جديدة حمستني للمشاركة وانا اول مرة اشتغل مسرح على طول بشتغل دراما وسينما ودايما كان عندي رهبة من المسرح".

وتابعت:" وتحمست ايضا اني اعمل حاجة للاطفال لاني شيلت الرحم ومش هقدر اخلف، قولت يمكن ده يعوضني فقدانهم".

وأكدت حورية فرغلي، على إنه ا تبنت طفلين وماتوا وتبنت ابن الشغالة لمدة 6 سنوات وجهزت كل اوراقه في مصر ولكنها تفاجئت في صباح يوم بأن الشغالة هربت بالطفل".

وتحدثت عن حقيقة ارتباطها بشاب الفترة الحالية، قالت هذا الشخص اعتبره شقيقي وهو شاب مهذب ومحترم ولكن أنا لست مرتبطة".



أحدث أعمال حورية فرغلي

ويعرض حاليا لحوريه فرغلي مسرحية Rapunzel بالمصري تفاصيل مسرحية رابونزل بالعربي وفي نفس السياق، أعلنت الفنانة حورية فرغلي منذ فترة عن تجسيدها للنسخة العربية من أميرة ديزني الشهيرة "رابونزل"، من فيلم Tangled، في المسرحية.

آخر أعمال حورية فرغلي

آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي كان آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي، مسلسل «أيام»، الذي عرض في عام 2021، وشارك في بطولته عدد من النجوم، ومنهم: أحمد صفوت، رياض الخولي، سلوى الخطاب، شيري عادل، لقاء سويدان، إلى جانب عدد كبير من النجوم، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.