نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على قصة الزيجة الواحدة في حياة حورية فرغلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة حورية فرغلي، خلال الساعات الأخيرة، تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد تصريحها في أحد اللقاءات عن غضبها الشديد، من الإعلامية بسمة وهبة بعد تنمرها عليها بسبب عملية أنفها.





ويعرض لكم دوت الخليج الفني قصة الزيجة الواحدة في حياة حورية فرغلي





كشف الفنانة حورية فرغلى في لقاء تليفزيوني، عن تفاصيل زيجتها الوحيدة من ابن الإعلامي أحمد فراج وتفاصيل أزمتها مع الإنجاب والزواج وكان ذلك في برنامج صبايا مع الإعلامية ريهام سعيد،قالت: "تزوجت لمدة 3 شهور من ابن الإعلامي أحمد فراج وانفصلت عنه بسبب الكلام الذى تم كتابته عنى فى الجرائد وقد وقع الطلاق فى 2003 قبل أن أدخل التمثيل وعند زواجى اكتشفت إني "ماليش في الإنجاب"، ولم يكن ذلك سببا فى طلاقي ولكن لم نكن سعداء مع بعضنا البعض، كنت على وشك الزواج من مسئول في العائلة الحاكمة بالإمارات ولكنه توفي قبل الزفاف بيوم ومازلت احتفظ بكل هدية منحها لى.





أعربت الفنانة حورية فرغلي، عن حزنها لكونها تشعر بالوحدة بشكل دائم، ونشرت فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، قائلة: "إيه اللي الناس بتحسدني عليه، أنا قاعدة لوحدي، عندي كلب، ومعنديش صحاب، وتليفوني مبيرنش، بقرأ طول الوقت، عالآيباد طول الوقت، بنزل ألف التراك كل يوم، مبعملش أي حاجة في حياتي.. مامي بتجيلي بتزورني، وبروحلها أزورها، بروح لبابي، أخويا كنت قاعدة معاه في السليمانية، بس هو طيار أصلًا دايما مش موجود ومسافر، رانيا صاحبتي جدا بس مبنشوفش بعض كتير لأنها في 6 أكتوبر وأنا هنا، أنا مش عارفة الناس بتحسدني على إيه، أنا عندي 46 سنة نفسي أتجوز ويكون عندي عيلة ونفسي معيشش لوحدي، وده محصلش لغاية دلوقتي، فأنا مش عارفة هما حاسدني على إيه بالظبط".

حورية فرغلي تشن هجوما على الإعلامية بسمة وهبة

وأعربت حورية فرغلي عن غضبها من الإعلامية بسمة وهبة قائلة: "غضبت من بسمة وهبة لأنها جرحتني كثيرًا في موضوع أنفي وقالت إنني أتعاطى مخدرات".









وأضافت حورية فرغلي قائلةً: "بالطبع هذا الكلام أغضبني كثيرًا، فهل يُعقل أن آتي إليها في برنامجها وأنا بالشكل الذي وصفتني به؟ ومن يريد التأكد فليأتِ لأخذ عينة من دمي وتحليلها، وأنا أخطأت لأنني وافقت على الظهور في برنامجها".





وتابعت حورية فرغلي، خلال لقائها مع رؤيا مصر، تجربة جديدة حمستني للمشاركة وانا اول مرة اشتغل مسرح على طول بشتغل دراما وسينما ودايما كان عندي رهبة من المسرح".

وتابعت:" وتحمست ايضا اني اعمل حاجة للاطفال لاني شيلت الرحم ومش هقدر اخلف، قولت يمكن ده يعوضني فقدانهم".

وأكدت حورية فرغلي، على إنه ا تبنت طفلين وماتوا وتبنت ابن الشغالة لمدة 6 سنوات وجهزت كل اوراقه في مصر ولكنها تفاجئت في صباح يوم بأن الشغالة هربت بالطفل".

وتحدثت عن حقيقة ارتباطها بشاب الفترة الحالية، قالت هذا الشخص اعتبره شقيقي وهو شاب مهذب ومحترم ولكن أنا لست مرتبطة".