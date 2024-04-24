نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. أدهم سليمان يقدم حفل جديد في ساقية الصاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أدهم سليمان لإحياء حفل غنائي جديد في ساقية الصاوي وذلك في يوم الخميس الموافق 25 إبريل الجاري، وستكون الحفل في قاعة الحكمة، وأيضًا قد أعلن أدهم سليمان عن أحد مفاجأت الحفل وهي تواجد الشاعر محمد إبراهيم وقد أعلن ذلك عبر صفحته الرسمية.

ومن المقرر أن يقدم أدهم سليمان باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها الجمهور، ومن أبرزها (ترحالي، اسمي، يا سمرا، كل ما في القلب، كفاية، ملامحي، صورة معكوسة) وغيرهم الكثير.

أحدث أعمال الفنان أدهم سليمان

والجدير بالذكر أنه قد طرح الفنان أدهم سليمان أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان ترحالي وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

كلمات أغنية ترحالي

وتقول كلمات الأغنية: مابينتهيش فعنيكي ترحالي ولاينتهي فيكي الكلام انا شفت فيكي عمري ووجودي مش حد عادي قلبه حبك والسلام مابينتهيش فعنيكي ترحالي ولاينتهي فيكي الكلام لو كل مافي الدنيا دي فاني فعنيكي نوري وضحكة الايام خلص الكلام انا وعدك ومكتوبك فبرد الليل انا توبك من الليله قدرنا نعيش طول الحياه بغنيلك واغنيكي يا اجمل اه في مواويلي لو يوم تهت رديني لطوق النجاه كل القصايد ف الجمال ماتكفيكيش ومن حروف اسمك بدأ معني الوجود انا كنت عارف إنه فيه للعشق دا معني وماكنتش اعرف إنه معناه الخلود فيه قصر عالي وفخيالي بتسكنيه لو تسمحيلي نوره هايزيد وانتي فيه قبلك بعيش دايما وانا في حاجه نقصاني بعدك خلاص اللي ناقصني تكمليه آه، عشقك حياه

آخر أعمال أدهم سليمان الغنائية

ويذكر أن آخر أعمال أدهم سليمان إنه طرح في شهر أغسطس الماضي أحدث أغانيه «أنا وضلي»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والمنصات الغنائية الرقمية.

وتقول بعض كلمات أغنية «أنا وضلي» كالآتي: «أنا وضلي بنتقابل في عز الليل، ونتحاسب على كل اللي عدى زمان، يونسني مرار القهوة والدخان، مابين حياه صعبة وناس مالهاش أمان، محتاج أعيد حساباتي وأعاتب روحي ع الماضي، أنا كنت مين وفين وليه ضاع العمر ع الفاضي، مين باقي مين نحوا مش باقي منكم غير ماضي يا وشوش بتلمع ونفوس مريضة ومش مرض عادي، واللي عشقتها بروحي واديتها وردة ايامي، داست على الوردة وكانت بتقتل كل أحلامي».