لقاء سويدان تهنئ فيفي عبده بعيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت الفنانة لقاء سويدان، النجمة فيفي عبده بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشاركت لقاء سويدان صورة لها برفق فيفي عبده، وعلقت على الصورة قائلة:عيد ميلاد سعيد فوفا سنة جميلة زيك الست الجدعة صاحبة الواجب العسل فيفي عبده خمسة مواااه".





أحدث أعمال لقاء سويدان

شاركت الفنانة لقاء سويدان في السباق الرمضاني 2024، بمسلسل قلع الحجر.





قصة مسلسل “قلع الحجر”



مسلسل "قلع الحجر" تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، من تأليف أحمد وفدي وهو أحد مواطني مدينة قمولة، ويعد هذا العمل أولى تجاربه.

أبطال مسلسل قلع الحجر



مسلسل "قلع الحجر" يضم نخبة من نجوم الوسط الفني فهو من بطولة محمد رياض، رياض الخولي وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي ومفيد عاشور، عمر رياض، ومدحت تيخة ومحمود الجابري وسميرة عبد العزيز وبهاء ثروت وسميرة صدقي وأحمد الشافعي ومروة عبد المنعم ولقاء سويدان وأيمن الشيوي وآية عبد الرحمن الأبنودي وسماح السعيد وياسمين على وحسن العدل وحنين وعبد الخالق أحمد والوجه الجديد كريم زين.

أعمال فيفي عبده المقبلة

تستعد الفنانة فيفي عبده، لبدء تصوير مسلسلها الجديد «آخر الزمن» المقرر عرضه في الموسم الرمضاني، ويشارك في البطولة بجانب فيفي عبده كل من الفنان أحمد عبد العزيز، كمال أبورية، أحمد سلامة، محسن منصور، عزة مجاهد، إخراج أيمن فؤاد