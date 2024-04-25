خاص.. حسن عيد لـ "دوت الخليج الفني" أنتظر فيلم أوتوكراس ولا بد المراقبة وابتعاد الطفل عن أي وسيلة إلكترونية



القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان حسن عيد عن أحدث أعماله السينمائية، والتي تحمل اسم “أوتوكراس”.

وقال حسن في تصريح خاص لـ “دوت الخليج الفني ”:"أنتظر إن شاء الله فيلم أوتوكراس، والفيلم من إخراج ابرام نشأت".

وأشار إلى أن الفيلم بطولة وفاء عامر، وناهد السباعي ومحمد مهران ومجموعة من الفنانين، معربا عن أمله في في ام يحظى الفيلم بإعجاب الجمهور.

كيف نحمي أبناءنا من الأفكار الدخيلة على مجتمعاتنا، التي يتم تصديرها لنا بشكل مباشر من خلال وسائل عدة جذابة عند الأطفال والمراهقين، مثل السينما وأفلام الرسوم المتحركة وغيرها؟



وأضاف:"من وجهة نظري، لا بد المراقبة وابتعاد الطفل أي وسيلة إلكترونية، من عمر سنة إلى ثلاثة سنوات، لكن الطفل بيبقى شايف عائلته قاعدين ماسكين التليفونات 24 ساعة".



وتابع:"كل ده بيتأخر نمو الطفل عنده، وممكن الموضوع يوصل إلى إدمان، واحنا كمان بنتأثر وأحيانا هناك مواقع تفرض نفسها علينا وإعلانات مبنحبهاش ولكن يتم فرضها علينا، وده خطر على الأطفال نفسهم، وخطر علينا قبلهم".

آخر أعمال حسن عيد

والجدير بالذكر آخر أعمال حسن عيد مسلسل بـ ١٠٠ راجل، ومسلسل محارب، وحاز المسلسلين على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



أحداث مسلسل محارب

وتدور أحداث مسلسل محارب، في إطار اجتماعي تشويقي، حول شاب من الصعيد يدعى عزيز حسن الرداد، يعيش في مصر القديمة مع أسرته، وكان عزيز طالبا متفوقا يحلم بأن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل ميكانيكيا وسائقًا في أوقات فراغه، وبعد وفاة والده تتغير حياته ويضطر إلى ترك الدراسة لإعالة أسرته، ووالدته تكشف له سرًا كبيرًا، وهو أن والده كان له ورثا ضخمًا في الصعيد، لكنه كان مطاردًا بسبب ثأر قديم، ويرث عزيز الثأر والخطر من والده دون أن يعرض شيئًا عنه، وبالتالي يضطر إلى إخفاء هويته وحماية أسرته من أعدائه في الصعيد، الثأر كان بسبب عمه الذي كان مسؤولا عنه، وجعل والده مطلوبًا للقتل.

أبطال مسلسل محارب



وشارك في بطولة مسلسل محارب عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، ومحمود عمرو محمود ياسين، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.