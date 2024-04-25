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السبت.. الشيخ والفيلسوف للشوباشى في ندوة ثقافية بمعهد الموسيقى العربية

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القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن الفعاليات التنويرية للثقافة المصرية تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ندوة تأتي في إطار نشاطها الثقافى والفكرى لمناقشة كتاب "الشيخ والفيلسوف" للدكتور شريف الشوباشي بحضوره مع الاعلامى الدكتور خالد منتصر، الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الشريعة والفقه المقارن بجامعة الأزهر ويديرها الإعلامي محمد الغيطى وذلك فى السابعة مساء السبت 27 إبريل بمعهد الموسيقى العربية.

مناقشة كتاب الشيخ والفيلسوف 
 

كتاب الشيخ والفيلسوف يتناول فى إطار روائى الصراع بين الدين كحقيقة كونية ثابتة وبين الفلسفة كوسيلة عقلية ويلقى الضوء على العديد من القضايا الهامة منها الحرية والأخلاق والمعرفة.

نبذة عن الدكتور شريف الشوباشى

 

يذكر أن الدكتور شريف الشوباشى كاتب وصحفى تنويرى بارز، له العديد من المؤلفات والدراسات الفكرية الصادرة باللغة العربية وترجم بعضها إلى لغات أخرى منها الفرنسية والإيطالية.

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حفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث

 

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد نظمت  حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجي  على مسرح معهد الموسيقى العربية. 

 

وتضمن البرنامج مختارات من كلاسيكيات أعمال الطرب العربي التي أبدعها كبار الملحنين يؤديها كلًا من أنغام مصطفى، رضوى سعيد، حنان الخولي، أسماء كمال، أحمد الوزيري، محيى صلاح، أحمد صبري، ياسر سليمان.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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