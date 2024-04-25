السبت.. أفلام روائية قصيرة وتسجيلية في نادي سينما أوبرا الإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل وزارة الثقافة تقديم مختلف ألوان الإبداع الفنى حيث تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن فعاليات نادى سينما أوبرا الاسكندرية وبالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر اثنين من الافلام الروائية القصيرة هما " وثالثهما باب البحر" إلى جانب الفيلم التسجيلي " البر المزيون ".

فعاليات نادى سينما أوبرا الإسكندرية

ويعقبهم ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر بمشاركة مخرجي الأفلام حمدي وهبة، إسراء أسامة، أحمد عصام وذلك في السابعة مساء السبت 27 إبريل على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية ".

حفل للموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم

من ناحية أخرى، تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا للموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم، السبت 20 إبريل، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، ينطلق في تمام الساعة 8 مساءً.

وأبدي عمرو سليم سعادته بلقائه الأول بجمهور مدينة الثغر، مؤكدا أنه أعد برنامجا ثريا ومفاجآت فنية متعددة، إلى جانب مجموعة مختارة من أعمال الموسيقي العربية التي أعاد صياغتها لتناسب آلة البيانو.