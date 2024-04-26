نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أحلى لمة امبارح على نيل القاهرة".. محمد رمضان برفقة سعد لمجرد وملك المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نشر محمد رمضان عبر موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير انستجرام صورة تجمعه بملك بالفنان سعد المجرد وملك دولة المغرب ومجموعة من رجال الأعمال وأصدقائه.



منشور محمد رمضان عبر إنستجرام

ووضع محمد رمضان الصورة على أغنيته الشهيرة ساعة اللمة وكتب من خلال خاصية "الكابشن" على انستجرام:

"أحلى لمة امبارح على نيل القاهرة مع أعز الحبايب والأصدقاء معالي سفير جلالة ملك المغرب محمد آيت وعلي وحرمه والصديق رجل الاعمال لعزيز القديري وحرمه فاطمة الزهراء ومعالي الوزير داليا خورشيد والنجوم الكبار حبايبي سعد المجرد وحاتم عمور والاستاذ مجدي الحسيني وابنه المخرج حسام الحسيني".



آخر أعمال محمد رمضان

في سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان هو كليب الساعات الحلوة مبتخلصش وهو اعلان لشركة اتصالات، وكان الكليب دويتو مع صوت مصر الفنانة أنغام وقد تم عرض الكليب في رمضان لهذا العام 2024.



كلمات أغنية الساعات الحلوة مبتخلصش

وتقول كلمات الأغنية:

بيقولوا الوقت الحلو

ويا حبايبك بيطير

بالذات مع اجدع ناس

لساعات وحكاوي كتير

بالذات مع اجدع ناس

بالذات مع اجدع ناس

لساعات وحكاوي كتير

دي ساعة اللمة دي ساعة

محتاجه سماعه ساعه

نرقص يا جماعه

مع ناس بنحبهم

دي ساعة اللمة دي ساعة

محتاجه سماعه ساعه

رايقه يا جماعه

وهنفضل جنبهم

بتمر ساعات كتيره

ودي ساعه ما تتكررش

ساعة الليله الكبيره

فرحتنا ما تتقدرش

ونلاقي ولادنا كبروا

وكبروا وكبروا

وازاي ما نتأثرش

ساعة رجوع الغالي

من الغربه والسفر

عينيك تقع عليه.