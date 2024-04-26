نجاح أغنية "أونانانا" لـ حكيم يجتاح الساحة الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم -

حققت أغنية "أونانانا" للنجم حكيم نجاحًا كبيرًا بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وتميزت الأغنية بمشاركة فرقة أطفال "ماساكا" الأوغندية، التي قدمت رقصات استعراضية مميزة في الكليب.



تفاصيل أغنية أونانانا



والأغنية من كلمات إسلام كنكا،

وألحان كريم الصباغ وإسلام كنكا، توزيع فلسطيني.

تفتح كلماتها بمقطع يلقي الضوء على أهمية السعادة والابتعاد عن الهموم اليومية. تعكس الأغنية رسالة إيجابية تدعو الناس إلى التفاؤل والاستمتاع بالحياة.

آخر أعمال حكيم



والجدير بالذكر آخر أعمال حكيم أغنية واحد بس، والذي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

كلمات أغنية واحد بس



وتأتي كلمات الأغنية على النحو التالي /مختلف عنكم مش شبهكم أنا

في حتة لوحدي واقف زي الأسد

داروا عيونكم عني كفاية حسد

وقت الشدة جدع وابن بلد

وقفوا قصادي وأنا زي الوتد

هلوا، هلوا ولا فارق عدد

ملقيتش فيكم ولا واحد سند

صحاب بالاِسم وكله عامل جدع

حبيناكم طلعنا بيكم السماء

نفخنا فيكم كله طلع هواء

لما تعبتوا كنت ليكم الدواء

وقت العوزة طيرتوا زي الورق

واحد مافي مني ثاني أنا غير

مابعتمدش الأسامي أنا حر زي الطير

عكس الموج بعافر وسط ثعابين

أنا واحد بس وإنتوا في منكم كثير

بس، بس، بس، بس مافي غيري بس

بس، بس، بس، بس أنا واحد بس

بس، بس، بس، بس مافي غيري بس

بس، بس بس، بس أنا واحد بس

ثقيل ع الأرض خفيف ع القلب

أنا أعوم ع الموج ولا عمري أنذل

أنا جبل أنا سد محتاجش لحد

تعالى في الدغري ماحبش حرق

ثقيل ع الأرض خفيف ع القلب

أنا أعوم ع الموج ولا عمري أنذل

ده أنا جبل أنا سد محتاجش لحد

تعالى في الدغري ماحبش حرق

ياما قالوا عني ولا شغلوا بالي

عارف تمامي ومقامي عالي

وسط الحيتان أنزل ماخافش

طبع الرجولة والدم حامي

بطلوا بقى كده غيرة ونفسنة

روحوا شوفوا حد غيري بلاش أنا

هتوقعوا نفسيكم في متاهة

الضربة مني بتيجي في وقتها

أنا ياما شفت منكم العجب

في الوش ضحكة وراها مليون سبب

حقد وغل يبان غاويين تعب

وأنا لسه واقف زي الأسد

إنتوا فين، إنتوا فين، إنتوا فين إنتوا فين

واحنا فين، واحنا فين، واحنا فين

جوة القلب وفوق الراس متشالين

بحب الناس وبس احنا موجودين

بس، بس، بس، بس مافي غيري بس

بس، بس، بس، بس أنا واحد بس

بس، بس، بس، بس مافي غيري بس