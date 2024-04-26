لهذا السبب... إليسا تثتغيث بالقضاء اللبناني

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعربت النجمة اللبنانية إليسا عن حزنها الشديد لما فعلته شركة وتري من إغلاقها لقناتها عبر موقع YouTube.



حيث طالبت إليسا من القضاء اللبناني التدخل لإغاثتها من شركة "وتري" بعد إغلاقها لقناتها عبر موقع يوتيوب، من خلال مشاركتها ببوست عبر حسابها الشخصي بموقع إكس،



وأرفقت بالبوست تعليقاً قالت فيه : "حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حضرة مدعي عام التمييز، حضرة رئيس التفتيش القضائي فيكن تخبروا الشعب اللبناني كيف الواحد بيوصل لحقو بهيدا البلد لما قناتي على يوتيوب مستولي عليها شركة من دون أي سند".

وأضافت : "طالع قرار بحقها بتسليمي إياها من القضاء المدني وما ردت، واليوم ومن بعد تحقيقات لأسابيع أخذ قرار محامي عام بتسليمي قناتي وتطبيق القانون، وأوقف صاحب الشركة لي رفض حتى تنفيذ إشارة المحامي العام، وبسحر ساحر بتتصل غادة عون بالمحقق وبتلزمه يترك صاحب الشركة ويقفل المحضر حتى من دون ما تتطلع على ملفي! هيدي بأي بلد بتصير.. وللحديث تتمة".

يذكر أن إليسا كانت قد فازت في القضية التي رفعتها ضد وتري، التي أوقفت أغنيات لها على قناتها على اليوتيوب .



آخر أعمال إليسا



والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة إليسا أغنية العقد، والذي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



كلمات أغنية العقد

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /

بالعقد ده عقدتني

والسلسلة دي حبل وإنت خانقني بيه

بص الخاتم فيه إيه إسمك مكتوب عليه

ده لوحده ذكرى ليوم ماكانليش حظ فيه

خذ اللي ليك ونفضها

وعد اللي بيقول كلمة يطلع قدها

مش بإنت جايب لي إيه

لا بإنت إديت لي إيه

وأي واحدة إسألها ده أكيد ردها

الحب دلع و ونس وإني ألاقيك

مش بالهدايا وكفاية كنت أبقى ليك

طلباتي كانت بسيطة عملت إيه

أنا الحقيقة بصراحة خسارة فيك

الحب دلع و ونس وإني ألاقيك

مش بالهدايا وكفاية كنت أبقى ليك

طلباتي كانت بسيطة عملت إيه

أنا الحقيقة بصراحة خسارة فيك

خسارة فيك

خسارة فيك

وصلتني لمرحلة

مابقيتش قادرة خلاص ومش متحملة

بستحلى عذابي فيك

ولا ذرة رحمة ليك

وده شئ طبيعي لواحدة عاشت مهملة

لو جبت لي شنط ذهب

ماتكفنيش عمري اللي اتسرق قصدي اتنهب

اللي احنا وصلنا ليه إنت اتسببت فيه

والقلب الثلج البارد بيطفي اللهب.