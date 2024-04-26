كان بيهرب من الشهرة .. محمد أبو داوود يتحدث عن الراحل أشرف عبد الغفور

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان محمد أبو داوود عن الراحل أشرف عبد الغفور وذلك على هامش تكريمه بالمسرح القومي عن مشواره الفني بحضور عدد من الفنانين.

قال أبو داوود في تصريحات صحفية:' افتقدناه جميعا سواء علي المستوي الفني أو الإنساني كان عظيما وقدم أشياء عظيمة وكبيرة وصداقتنا تجاوزت الخمسة وعشرون عاما كان بيحاول يهرب من الشهرة ويشتغل وبس

تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال؛ أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ حفل تكريم اسم الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك مساء أمس الأربعاء ٢٤ أبريل ٢٠٢٤م؛ بالمسرح القومي.

حضر الاحتفالية الأستاذ الدكتور أشرف زكي- نقيب المهن التمثيلية، وكوكبة من نجوم الفن والمجتمع منهم: القديرات: سميرة عبد العزيز، مديحة حمدي، عفاف شعيب، آمال رمزي، عزة لبيب، الفنان القدير لطفي لبيب، والقدير محمد أبو داود، والمخرجان حسن الوزير وأحمد إسماعيل، والفنان القدير يوسف إسماعيل، والفنانون: محمد رياض، أحمد سلامة، محمد رضوان، سعيد الصالح، أحمد صادق، أيمن عزب، علي كمالو، محمد صلاح آدم، حمزة العيلي، والأب بطرس دانيال.