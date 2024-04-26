تامر حسني يكشف عن موعد أحدث حفلاته الغنائية الجديدة بالعين السخنة

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أحمد جودة - القاهرة -

رفع النجم تامر حسني مستوى الحماس لجمهوره من خلال إحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة يوم الجمعة القادمة بالعين السخنة وذلك فى أولى حفلات الصيف هناك.



ويأتي هذا الحفل بعد حفله الكبير الذى أحياه مساء امس بالعاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة عيد تحرير سيناء وحضره عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.



ومن المفترض أن يقدم تامر حسني خلال الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى الأغاني التى طرحها مؤخرا من ألبوم هرمون السعادة.

تامر حسني يستعد لتصوير ري ستارت



وعلى صعيد آخر يستعد تامر حسني لتصوير فيلمه الجديد ري ستارت والذي كتبه أيمن بهجت قمر ويخرجه سارة وفيق.

تامر حسني وباسم سمرة

كشف الفنان باسم سمرة، عن تعاونه مع تامر حسني، في فيلم ري ستارت، الذي يتم الإعداد له خلال الفترة الحالية.

نشر باسم سمرة صورة له مع تامر حسني، عبر تطبيق انستجرام، وكتب: "إنتظروني مع النجم العالمي تامر حسني في فيلم ري ستارت".

فيلم “ري ستارت” من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال تامر حسني

والجدير بالذكر آخر أعمال تامر حسني تعاونه مع النجمة الصاعدة مها فتوني في أغنية 30 حياة، التي حققت نجاحا كبيرا عبر المنصات الرقمية.



وتعاون تامر حسني في أغنية 30 حياة مع الفنانة مها فتوني، كلمات تامر حسني ومؤمن راجح، وإخراج تامر حسني، ألحان مودي منير، وتوزيع كريم أسامة.

وتضمنت كلمات أغنية 30 حياة للفنان تامر حسني ومها فتوني: إنت الوحيدة اللي عارفة مفتاح قلبي فين، وأنت اللي لو قربلي هم بتبعده، بتحسي بيا في أي وقت بكون حزين، طب ما انت قلبي في عز زعله بتسعده، إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها.

