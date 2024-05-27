نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري اليوم الإثنين في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق الاتحاد السكندري، مساء اليوم الإثنين، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة القلعة البيضاء ضد زعيم الثغر ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق الاتحاد السكندري، مساء اليوم الإثنين، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.