معلق مباراة الأهلي ضد الفيحاء اليوم الإثنين في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، مواجهة قوية أمام نظيره الفيحاء، مساء اليوم الإثنين الموافق 27 مايو الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي ضد الفيحاء في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الفيحاء، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب الجوهرة المشعة.

حيث يحتل فريق الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 62 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 44 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الفيحاء

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة الأهلي ضد الفيحاء، عبر قناة SSC 3HD، حيث تعد شبكة قنوات SSC sports، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي.

معلق مباراة الأهلي ضد الفيحاء

والجدير بالذكر أن قنوات SSC sports، أعلنت تعيين المعلق المصري مدحت شلبي، وفارس عوض، للتعليق على أحداث مباراة الأهلي ضد الفيحاء، في الدوري السعودي.