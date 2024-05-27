نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: كولر زرع انضباط فني وتكتيكي داخل الأهلي.. وهو سبب رئيسي في التتويج باللقب الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الإعلامي محمد شبانة، بالمدرب السويسري مارسيل كولر، الذي زرع حالة من الانضباط التكتيكي داخل فريق الأهلي، ليقوده نحو التتويج بـ8 ألقاب محلية وقارية، مشيرًا إلى أن الفريق كان يعاني من الإصابات لفترات طويلة، ولم يشعر أحد بهذه الغيابات.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "كولر يستحق الاشادة والتحية الذي سخر كل الامكانيات التي يمتلكها الأهلي لصالح الفريق.. وسر نجاح المنظومة بأنه فريق كله نجوم، وليس نجم واحد".

وأضاف: "كولر لا يخرج لتبرير أي شئ، خصوصا في ظل الغيابات، لم نراه يتحدث في أي مؤتمر عن التأثر بغياب لاعب معين، كما أنه يمتاز بالهدوء والتركيز والتعامل بشكل جيد مع كل المنافسين، ويقوم بتأهيل لاعبيه نفسيا وبدنيا وفنيا بشكل رائع للغاية، ومارسيل كولر هو نجم بطولة دوري أبطال إفريقيا، لأنه أوصل النادي الأهلي لحالة كبيرة من الثبات الرائع".

وواصل: "جمهور الأهلي يستحق الإشادة والتحية، وهذا الانتماء لا يتأثر بأي شئ مطلقا، ودائمًا الجمهور المصري عندما ينتمي لشئ معين يدافع عنه بروحه، ولذلك لا نخاف على مصر مطلقا لأننا شعب يعشق هذا البلد".