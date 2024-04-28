الليلة.. صلاح جاهين والأبنودي وشعراء الثمانينات في بيت الشعر بالأزهر

القاهرة - محمد ابراهيم - يقدم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الاستاذ الدكتور وليد قانوش، ليلة من ليالي صلاح جاهين والأبنودي، بعنوان "أمسية شعراء من جيل الثمانينات" وذلك ببيت الشعر العربي "مركز إبداع الست وسيلة" خلف جامع الأزهر، في السابعة مساء، اليوم الأحد ٢٨ إبريل، تحت إشراف الشاعر عمر شهريار.

أمسية شعراء من جيل الثمانينات



يشارك في الأمسية مجموعة من كبار الشعراء: إبراهيم عبد الفتاح، محمود الحلواني، مسعود شومان ويسرى حسان.

تميز ابراهيم عبد الفتاح بكتابة النصوص الشعرية بالعامية المصرية وبالعربية الفصحى، كما كتب كلمات أغنيات العديد من الأفلام والأعمال الدرامية المصرية إلى جانب كتابة النصوص المسرحية.

نبذة عن الكاتب المسرحى محمود الحلواني



أما الشاعر والناقد والكاتب المسرحي محمود الحلواني، فقد فاز بجائزة أحمد فؤاد نجم فى مجال الدراسات النقدية عن كتابه "خيال الضرورة ومرجعياته… قراءات في شعر العامية".

نبذة عن مسعود شومان



أما مسعود شومان هو شاعر وباحث فى مجال التراث الشعبي، له اسهامات ثرية فى الشعر العامى وهو من طليعة المجددين في جيله، كما أنه أحد نقاد شعر العامية والمتابعين له.

نبذة عن الكاتب يسرى حسان



وأخيرًا الكاتب يسري حسان وهو كاتب صحفي وشاعر مصري وناقد مسرحي، شغل عدة مناصب منها رئيس تحرير جريدة مسرحنا بوزارة الثقافة ورئاسة تحرير سلسلة ديوان الشعر العامى من قبل الهيئة المصرية للكتاب وترجمت قصائده إلى الإنجليزية واليونانية والفرنسية.