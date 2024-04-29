نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس المقبل..فريد يطرح أغنية "فراق بفراق" من ألبوم "بتقولي آسف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان فريد جمهوره لأجدد أغنيات ألبومه الجديد "بتقولي آسف" وهي أغنية "فراق بفراق" الذي من المقرر أن يطرحها يوم الخميس المقبل وهذه هي خطة الألبوم أنه يطرح كل يوم خميس أغنية جديدة، وأغنية "فراق بفراق" هي الأغنية الرابعة.

وقد روج الفنان فريد للأغنية الرابعة وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر برومو الأغنية وعلق عليه قائلاً: "بإذن الله الكريم رابع أغنية فراق بفراق من ألبومي ( بتقولي اسف ) يوم الخميس القادم".

منشور فريد

أحدث أعمال فريد

والجدير بالذكر أنه قد طرح فريد الخميس الماضي أغنية "عندي سر ليك"، والأغنية من كلمات محمود سليم، ألحان وتوزيع الموسيقى وتأليف الفواصل الموسيقية جابر جمال، تسجيل وميكس وماستر م/جورج يعقوب، تأليف وتنفيذ وتريات مصطفى العطار، كيبورد محمود شاهي، جيتار مصطفى نصر، فيديو أحمد بدر، إنتاج ورؤية فنية جيمي jpproductions.

بوستر أغنية عندي سر ليك

تعليقات الجمهور على أغنية "عندي سر ليك"

وعبر عدد كبير من المعجبين عن تأثرهم العميق بمضمون الأغنية، حيث أشاروا إلى أنها أثرت في قلوبهم وأحاطتهم بجو من الرومانسية والعاطفة. تم تداول الأغنية بشكل واسع في الأوساط الشبابية، وتم تكريسها كأغنية رومانسية رائعة تستحق الاستماع والتذوق.

تفاصيل ألبوم فريد

ألبوم المطرب فريد الجديد بتقولي اسف يتضمن 8 أغاني مختلفة وهما كالاتي "بتقولي آسف، عندي سر ليك، أيام ونسيها، فراق بفراق، خناقة فركشة، أنا مش بديل، أحلي سحر، أنا مشيتلك".

اسماء أغنيات ألبوم بتقولي آسف لـ فريد

تفاصيل أغنية"أيام ونسيتها"

والجدير بالذكر أنه قد طرح الفنان فريد الخميس قبل الماضي الأغنية الثانية من ألبوم (بتقولي آسف) وكانت تحمل اسم "أيام ونسيتها" وقد طرحها على طريقة الفيديو كليب وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد لقت الأغنية تفاعل كبير من الجمهور، وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 369 ألف مشاهدة.