نهال عنبر تنعي وفاة عصام الشماع

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أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة نهال عنبر، وفاة المخرج والسيناريست الراحل عصام الشماع، الذي وافته المنية صباح اليوم الإثنين 29 أبريل، وشيعت جنازته ظهر اليوم.





وشاركت نهال عنبر، نعيا صورة لـ عصام الشماع، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: "البقاء لله وفاة المخرج والسيناريست الكبير عصام الشماع عن عمر 69 عام.. ادعوله بالرحمة والمغفرة".





جنازة المخرج عصام الشماع

وشهدت جنازة المخرج عصام الشماع مشاركة أحمد السعدني ومحمد محمود عبد العزيز فى تشييع الجثمان بمسجد السيدة نفيسة، حيث ظهر أحمد السعدنى هو الأول بعد وفاة والده الفنان الكبير صلاح السعدنى.

المشاركون في جنازة المخرج عصام الشماع

كما شارك فى تشييع جنازة المخرج عصام الشماع الفنان محمود قابيل والمخرج أشرف فايق التى تقام بعد صلاة ظهر الإثنين من مسجد السيدة نفيسة، وذلك بعدما رحل عن عالمنا اليوم.

تشييع جثمان عصام الشماع إلى مثواه الأخير

ووصل جثمان المؤلف عصام الشماع مسجد السيدة نفيسة، وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه، لأداء صلاة الجنازة عليه، وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر الأسرة.

أعمال المخرج عصام الشماع

قدم المخرج الراحل عصام الشماع العديد من الأعمال على رأسها مسلسل "الكبريت الأحمر" الذي قام ببطولته أحمد السعدنى، داليا مصطفى، ريهام حجاج، هانى عادل، عبد العزيز مخيون، سميرة مقرون، جليلة محمود، أشرف زكى، رباب ممتاز، صبرى عبد المنعم، أمال رمزى، ابتهال الصريطى، عارفة عبد الرسول، أحمد عبد الله محمود، وفاء قمر، نهى عادل، ندا بهجت، سحر رامى، زكى فطين عبد الوهاب وتأليف عصام الشماع.