انت الأن تتابع خبر رانيا يوسف تتصدر الترند بسبب الحديث عن زواجها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الترند على محركات البحث خلال الأيام الماضية بسبب الحديث عن دخولها قصة حب جديدة مع رجل يكبرها بأربعة أعوام وإمكانية زواجها من جديد للمرة الرابعة، إلا أنها عادت لنفي الأمر مؤكدة أن تصريحاتها فهمت بطريقة خاطئة وردت في الوقت ذاته على انتقادات ملابسها ووصفها بالجريئة.

ونفت رانيا يوسف وجود قصة حب في حياتها وذلك عبر تصريحاتها على هامش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، من خلال تصريح مقتضب قالت فيه: "هو فين الارتباط ده".



وجاء تراجع رانيا يوسف عن تصريحاتها بعد أن أوضحت في تصريحاتها أن الأمر فهم من الجميع بطريقة خاطئة وأنها لم تتحدث عن الارتباط والحب ولكنها ذكرت أنها معجبة بأحد الأشخاص.



وتابعت رانيا يوسف قائلة: "مش بعيش قصة حب جديدة، لكن أنا معجبة بشخص معين"، مشيرة إلى أن الإعجاب تجاه الأشخاص يكون يومياً ومزحت حول الأمر: "زي جورج كلوني وممثلين كتير جدًا"، مؤكدة أنها في حال تزوجت ستخبر الجميع



وأضافت أن الأمر لم يتخط كونه إعجاباً بشخص فقط دون وجود للحب، مشيرة إلى أنها كانت أغلقت هذا الباب نهائياً والتفكير فيه حتى 4 أشهر ماضية، مؤكدة أنها كانت اتخذت قراراً بعدم الحب والزواج.



وتابعت: "عشان نفسي كانت مسدودة من كل اللي شايفاه قدامي من علاقات فاشلة"، مشيرة إلى أن الإعجاب الذي تتحدث عنه مع أحد الأشخاص متبادل، وتحدثت عن بعض من صفاته قائلة: "مواصفاته إنه متواضع جدًا، بدأ من الصفر ومكافح في حياته، وهو أب لابن وحيد ومطلق ولكن علاقته بطليقته كويسة وصحية واخد باله من ابنه" .