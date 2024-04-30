قاعة زياد بكير بدار الأوبرا تستضيف "أجواء.. من الطبيعة نحاكي الزمن"  

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أحمد جودة - القاهرة - تستضيف قاعة زياد بكير بدار الأوبرا المصرية معرض بعنوان "أجواء.. من الطبيعة نحاكى الزمن " لفناني جماعة التشكيل الحر المصرية للفنون التشكيلية تحت رعاية مؤسسها الفنان طارق محسن جابر ويفتتح فى السابعة مساء الثلاثاء 30 ابريل ويستمر حتى الاثنين 6 مايو.

الطبيعة المصرية بعيون التشكيل الحر فى الأوبرا " أجواء.. من الطبيعة نحاكي الزمن " بزياد بكير

الطبيعة المصرية بعيون التشكيل الحر فى الأوبرا " أجواء.. من الطبيعة نحاكي الزمن " بزياد بكير

يضم المعرض 50 عمل فنى متنوع تم تنفيذها بخامات مختلفة منها الالوان الزيتية، الاكريك وغيرها تتناول الكثير من الرؤى المختلفة لسحر وجمال الطبيعة ومناظرها المتعدده بمحافطات لتعبر عن الحضارة والأصالة.

نبذة عن جماعة التشكيل الحر المصرية

يذكر أن جماعة التشكيل الحر المصرية تأسست عام 2004 بهدف نشر وتنشيط وترويج حركة الفن التشكيلى فى مصر وتضم مجموعة من المبدعين خريجى كليات الفنون الجميلة بالقاهرة، الاسكندرية، المنيا والاقصر من مختلف الاقسام " جرافيك، تصوير، نحت، ديكور، عمارة "واقامت عدة معارض مختلفة تعبر عن فكر وروح ابتكارية سعيا لنشر الثقافة الفنية والموضوعات والاهداف الانسانية التي تعتمد على الخيال والابداع والابتكار والعمل على توظيف الخامات والتقنيات المتعددة.