نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان السينما الإفريقية "طنجة – طريفة" يختار ماهر دياب عضوًا بلجنة تحكيم FCATLAB في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار مهرجان السينما الافريقية طنجة – طريفة، ماهر دياب المدير الفني والشريك المؤسس في MAD Solutions ومركز السينما العربية، كعضو في لجنة تحكيم الدورة الرابعة من برنامج FCATLAB المقرر إقامته من 30 - 31 مايو ضمن فعاليات المهرجان.

أهداف برنامج FCATLAB

يهدف برنامج FCATLAB إلى دعم مشروعات الأفلام الأفريقية من خلال منحها جوائز والتواصل مع الموزعين ومسؤولي المبيعات ومنصات عرض الأفلام ومبرمجي المهرجانات والمشترين بشكل عام، وسيحصل الفائزون على جوائز مادية وخدمات إنتاج تتضمن التلوين، المونتاج، الصوت والترجمة وعدة خدمات أخرى.

معلومات عن مهرجان السينما الإفريقية

مهرجان السينما الإفريقية طنجة – طريفة هو أحد أهم المهرجانات في المغرب العربي وقد تأسس في 2004 لعرض الانتاجات السينمائية الإفريقية وإنتاجات الجاليات الإفريقية في إسبانيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، ويقام في مدينة طريفة الإسبانية وطنجة المغربية.

كان دياب قد شغل عضوية لجنة تحكيم عدد من المهرجانات والفعاليات السينمائية، من بينها لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة (الصحافة الاستقصائية) في مهرجان بي بي سي عربي، ولجنة تحكيم المسابقة الرئيسية في مهرجان كيب تاون السينمائي الدولي.