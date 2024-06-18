نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر ينفجر ويبرئ نفسه من التعاقد مع موديست ويفاجئ كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول في النادي الأهلي عن عدم وجود علاقة بينه وبين تعاقد الفريق مع الفرنسي أنتوني موديست.

وقال السويسري في تصريحات عقب المؤتمر الصحفي في المباراة: "البعض ربط بيني وبين موديست ووكيله في حديث كـ (تلقيح) وأنا غير متقبل هذا الكلام وكلها أكاذيب، تاريخي طويل مع أندية كبيرة والإنسان سمعة.

وتابع: "أنا مدير فني وليس لي علاقة بعقود اللاعبين ولا أعلم عنها شيئا، تقييمي فني فقط، وأختار اللاعبين لخدمة الأهداف فقط وليس من المقبول هذه الأحاديث".

وواصل: "أحترم الجميع ولكن كان لا بد من الدفاع عن سمعتي فيما قيل عني بشأن موديست".

واختتم: "البعض فهم كلامي بشكل خاطيء عن ترتيب كهربا، عندما قلت إنه رقم 3 في المهاجمين كان ذلك في وقتها فقط، ليس لدي ترتيب والكل في حساباتي".

وجدير بالذكر أن الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار على حساب الاتحاد السكندري ليرتقي للمركز الثالث برصيد 39 نقطة