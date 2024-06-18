نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك ينتقد وكالة أنباء أمريكية ويصفها بـ "آلة الدعاية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء، فيما وصفها بأنها "آلة دعاية يسارية متطرفة".

ووصف إيلون ماسك، في منشور على منصة "إكس" وكالة "أسوشيتد برس" بأنها "آلة دعاية يسارية متطرفة"، منتقدا الوكالة بعد محاولتها دحض الحادث الذي وقع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي تجمد فيه أمام الملأ.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس جو بايدن خلال حفل للمانحين في لوس أنجلوس اعتبر دليلا جديدا على التراجع الكبير في قدراته العقلية والذهنية.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما رفقة خلفه بايدن، وهما يودعان الضيوف، وفي اللحظة التي لوح فيها أوباما بيده وسار نحو المخرج وقف بايدن جامدا مع ابتسامة عريضة على وجهه بلا حراك، الأمر الذي دفع أوباما ليمسك يد خلفه ويخرجه من المنصة.