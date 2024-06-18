نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتروجيت يعلن رحيل 16 لاعبا عن الفريق بعد الصعود للممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق بتروجيت للموسم القادم، وذلك بعد ضمان صدارة دوري المحترفين والصعود بين الكبار من جديد.

ويرتب النادي البترولي أوراقه استعدادا للمرحلة المقبلة ليعلن رحيل 16 لاعبا عن فريقه، بناء على قرار مدير الفريق سيد عيد.

اللاعبين الراحلين

احمد الصعيدي،مصطفي سلطان،حجاج عويس، محمود فيلكس، محمود صقر،محمود الونش،احمد منعم،مروان النجار،كامل كابوريا،محمد مصطفي شطه،محمد خضري،حموده، حاتم جميل، فارس رضا، بينما انتقل سامح ابراهيم لفريق زد ومحمد النفراوي للغزل المحله

الثلاثي الصاعد للممتاز

وضمن كلا من بتروجيت وغزل المحلة الصعود مباشرة للممتاز بينما يتبقى الطرف الثالث من الدورة الرباعية والتي تضم كلا من حرس الحدود سبورتنج الترسانة منتخب السويس.