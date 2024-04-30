فادية عبد الغني: تعلمت من نور الشريف الالتزام والتفاني في العمل

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أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة القديرة فادية عبد الغني ضيفة في برنامج مع خيري من تقديم الاعلامي خيري رمضان، والذي يذاع عبر قناة المحور وتحدثت الفنانة فادية عبد الغني من خلال الحلقة عن كواليس عملها مع الفنان القدير الراحل نور الشريف وبعض لمحات من حياتها الشخصية.

فادية عبد الغني تتحدث عن الراحل نور الشريف



وتحدثت الفنانة فادية عبد الغني من خلال برنامج "مع خيري" عن أبرز الفنانين تأثيرًا في حياتها ومشوارها الفني ومن أبرز هؤلاء الفنانين هو الفنان الراحل نور الشريف، حيث تحدثت عن تجربة عملها معه، وأوضحت "عبد الغني "أنها تعلمت الكثير من الفنان الراحل نور الشريف أخلاقيا ومهنيا، وقالت:

"الراحل نور الشريف كان من أكثر الفنانين التزاما، وتعلمت منه الكثير من خلاله تعاملي معه، مثل الالتزام بالمواعيد والتفاني في العمل".



آخر أعمال الفنانة فادية عبد الغني

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنانة الكبيرة فادية عبد الغني هو مشاركتها في مسلسل يحمل اسم "جري الوحوش"، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام 2024.



تفاصيل مسلسل جري الوحوش

يصنف مسلسل جري الوحوش ضمن المسلسلات الاجتماعية التي تحث على القيم الأخلاقية في مجتمعنا، وتم عرض العمل عبر قناة المحور في موسم رمضان الماضي.

أبطال مسلسل جري الوحوش

شارك في مسلسل جري الوحوش كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان نضال الشافعي، فادية عبد الغني، ادوارد، محمد عز، مروة الأزلي، سميرة صدقي، الهام وجدي، محمود حجازي، عفاف رشاد، عايدة رياض، ميما الشامي، وآخرين من النجوم

والعمل من تأليف أحمد صبحي والاخراج لـ عبد العزيز الحشاد

ومن انتاج محروس المصري.