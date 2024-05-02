ستيفاني عطالله تكشف عن دورها في مسلسل "امرأة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله خلال تصريحات صحفية عن أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "إمرأة"،

وقالت ستيفاني عطالله:" بدأت تصوير مشاهد أحدث أعمالي الدرامية الجديدة وهو مسلسل" إمرأة"، ويتم تصويره فى مدينة إسطنبول".



ستيفاني عطا الله تكشف عن طبيعة دورها في "إمرأة"

وأضافت:"الدور سيكون مختلف وجديد عليا لأني أجسد دور شخصية شريرة، هتشوفوا وش جديد عليا مشوفتهوش من قبل وعلى عكس دوري بمسلسل كريستال كان الشر فيه له مبرر وكان تصاعدي".



أحداث مسلسل إمرأة

و تدور أحداث المسلسل حول امرأة تُدعى بهار (أوزجي أوزبرنجي) تقع في حب رجل وتتزوجه وتنجب منه طفلين، لكن فجأة يختفي الزوج في ظروف غامضة، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب، قبل أن يعود الزوج للظهور لاحقًا، وتنكشف الكثير من الأسرار والتفاصيل حول أسباب اختفائه بهذه الطريقة، ومن المقرر أن يعرض المسلسل خلال خريف ٢٠٢٤، وهو مكون من ٩٠ حلقة.

أبطال مسلسل إمرأة

ومسلسل إمرأة من بطولة نيقولا معوض، مرام علي، ستيفاني عطالله، طوني خليفة وعدد من النجوم.

آخر أعمال ستيفاني عطا الله



والجدير بالذكر آخر أعمال ستيفاني عطا الله مسلسل كريستال، والذي تصدرا قائمة الأكثر مشاهدة على منصة شاهد منذ طرح أولى حلقاته وحتى الحلقة 90 الأخيرة، ولعبت ستيفاني خلال أحداث المسلسل دور فتاة تدعى فاي وتكون ابنة البواب وتقع في حب الدكتور جواد الذي يلعب دوره محمود نصر، ولكن تنقلب الأحداث رأسًا على عقب فور علم الجميع بعلاقتهما.

