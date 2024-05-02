إشادة الجمهور بكوفر أغنية "اعمل حاجة" بصوت المطرب إيساف

القاهرة - محمد ابراهيم -

تلقى المطرب إيساف إشادة كبيرة من الجمهور عقب إصداره لكوفر لأغنية "اعمل حاجة"،حيث شارك "إيساف" جمهوره بمقطع فيديو جديد لكوفر أغنية "أعمل حاجة" من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:"كوفر جديد لأغنية أعمل حاجة، والأغنية من كلمات والحان محمد مجدي، رؤية موسيقية مصطفي رشاد، تم التسجيل في ستوديو: 4k music studio شريف الملاح اخراج: طارق حسين".

تعليقات الجمهور على كوفر أغنية أعمل حاجة



وقد أشاد الجمهور بصوت إيساف وأدائه المميز، حيث انهالت التعليقات الإيجابية والمشجعة على وسائل التواصل الاجتماعي.



أثنى المستمعون على قدرته الفائقة على التعبير عن العواطف وإحساسه العميق بالأغاني. كما أشادوا بالتجديد الذي قدمه لأغنية "اعمل حاجة" وإعطائها لمسة شخصية فريدة.

آخر أعمال إيساف

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان إيساف أغنية ماشية ازاي، وأغنية عياط الروح، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية عياط الروح



عمرك حسيت بمرارة ويأس

جربت الضيقة وكسر النفس

طيب ضيعت سنين عمرك

مع ناس لا بترحم ولا بتحس

جربت تعيش بين تل جروح

قلبك مخنوق مش راضى يبوح

بتموت وعينك لسه بتضحك

جربت ف مره عياط الروح

بضحك وأنا الموجوع

وقلبى كله دموع



صابر بقالى سنين

والصبر طعمه حزين

والدنيا مبترضيش

أنا عايش الحياة مضطر

مشفتش منها حاجه تسر

فشلت أساير الموجه

بعوم عكس اتجاه البر

عمرك حسيت بالاستسلام

وانك تايه وسط الأيام

وحصاد أيامك ولا حاجه

محكوم على حلمك بالإعدام



جربت تهون على أغلى ما ليك

وتعيش بين ناس مش لايقه عليك

جربت ف يوم تكره طيبتك