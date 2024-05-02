انت الأن تتابع خبر حلا الترك تطرح أغنيتها الجديدة عبر يوتيوب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طرحت المغنية البحرينية الشابة حلا الترك أغنيتها الجديدة "أحلا"،عبر قناتها في "يوتيوب"، خلال الأغنية جمعت حلال بين حبها للفن والغناء وعشقها للموضة والأزياء .



ونجحت حلا في التعبير عن طموحاتها وآمالها المستقبلية في مجال الموضة والأزياء، من خلال أغنيتها الجديدة، التي تميزت بإيقاع عصري يتناغم مع جوانبها الشبابية والرومانسية، وظهرت في الأغنية بدور مصممة أزياء طموحة، تدير "أتيلييه" صغيرًا، وتسعى جاهدة للانضمام إلى صفوف أشهر دور الأزياء العالمية.



وتسعى حلا جاهدة لإثبات قدراتها ومهاراتها عبر إطلاق مجموعتها الخاصة من الأزياء، على أمل أن تحظى بإعجاب مدير دار الأزياء الذي حضر الحدث.



وأشارت حلا إلى أن المخرج قد ركز في الأغنية على عالم تصميم الأزياء بشكل متعمّد، لأنه يعبر عن شخصيتها ومصدر إلهامها في مسيرتها الفنية بشكل عام، سواء في مجال التمثيل أو الغناء.



وأوضحت حلا أنها أحبت الفكرة، خاصة أنها تنطلق أحداثها داخل "أتيلييه" يحمل اسمها، الذي اعتبرته ترجمة مستقبلية لما تحلم به في عالم تصميم الأزياء.

وجرى تصوير فيديو كليب "أحلا" في البحرين، وهو من إخراج علي إصبعي ، وألحان عبد العزيز لويس، وكلمات مشاري إبراهيم، وتوزيع محمد خسروه، ومن إنتاج "بلاتينيوم ريكوردز" .