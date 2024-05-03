بأمر من الأطباء منع أحمد رزق من الحديث في الفترة الحالية

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض الفنان أحمد رزق إلى وعكة صحية مؤخرًا وقد أجري على أثرها عملية جراحية في الفك، ولكنه الآن يتمتع بحالة صحية مستقرة وتم نقله إلى منزله لكي يحصل على الرعاية الكاملة، ولكن الأطباء قد منعوا الفنان أحمد رزق من الحديث خلال هذه الفترة وأيضًا خلال كورس العلاج.

آخر أعمال الفنان أحمد رزق

وفي سياق منفصل يذكر أنه قد حقق الفنان أحمد رزق نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني المنقضي لهذا العام حيث أنه قد شارك فيه بمسلسل "بيت الرفاعي" مع الفنان أمير كرارة.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي، باقة من النجوم، أبرزهم: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض.

كما يضم أيضًا في بطولته: "أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والعمل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال".

قصة مسلسل بيت الرفاعي

يتسم مسلسل بيت الرفاعي بالغموض، بجانب المواقف الغير متوقعة، والمفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي، بين أمير كرارة، وأحمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير في نزلة السمان.

ويدخل أمير كرارة في صراع مع ابن عمه أحمد رزق، على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

عرض ثاني لمسلسل بيت الرفاعي

والجدير بالذكر أنه يعرض مسلسل بيت الرفاعي للمرة الثانية عبر قناة DMC وdmc دراما حيث أنه يعرض يوميًا في تمام الساعة 8:00 مساءً عبر قناة dmc، ويتم إعادته في تمام الساعة 3:00 صباحًا.

ويتم إعادة الحلقة للمرة الثانية، في تمام الساعة 12:30 ظهر اليوم التالي، على أن يعرض على قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:00 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 9:00 صباحًا، والساعة 4:30 عصرًا، كما يتم عرضه على منصة واتش إت الرقمية.