انتظروا التريند الجديد.. نوال عبد الشافي تروج لـ أغنية "يا خيبتو"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة نوال عبدالشافي، لأحدث أعمالها الغنائية بعنوان "ياخيبتو"، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.





شاركت نوال عبدالشافي بوستر الأغنية عبر إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "انتظروا التريند الجديد نوال يا خيبتو قريبًا".





أحدث أغاني نوال عبدالشافي

وقامت عبدالشافي مؤخرًا بغناء أغنية تتر مسلسل "فراولة" بطولة الفنانة نيللى كريم والذي طرح في النصف الثانى من شهر رمضان الماضي، والأغنية تحمل إسم "فراولة" من كلمات محمود عليم وألحان نور عز العرب.





وتعد المرة الأولى التي تغنى فيها نوال أغنية تتر لعمل درامى في رمضان، بعد نجاحها مؤخرا في تقديم عدد من الأغانى وكانت آخرها تقديم أغنيتين في فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفيشاوى، وأغنية مخاصماك التي حققت نجاح كبير ونالت إشادات كبيرة عليها من الفنانين ومنصات السوشيال ميديا، وتحمل أغنية تتر فراولة عدد من المفاجئات.

اغنية انا بلا فخر من فيلم "عادل مش عادل"

كما طرحت المطربة نوال عبد الشافي أغنية "أنا بلا فخر" من فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى وشيرى والاغنية من كلمات حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع كوليبكس.





كلمات الأغنية



وتقول كلمات الأغنية: انا بلا فخر قلبي بقى اقوى من الصخر مبقتش احن وبقيت ف نعمه ببوس عليها ايدى وش وظهر، انا بلا شك قفلت قلبي وبابه اتسك ولا الف خبطه ولا اى ربطه ماخلاص ياقلبي النحس اتفك، كنت ضعيفه واستقويت وكنت شاريه انا واستغنيتاه انا كنت وكنت وكنت ايوه كنت انا بس بقيت كنت بريئه، واتجرئت كنت رقيقه بس اتغيرت اه انا كنت وكنت وكنت بس تعالو شوفونى دلوقت، انا بلا فخر قلبي بقا اقوى من الصخر مبقتش احن وبقيت ف نعمه ببوس عليها ايدى وش وضهر، انا بلا شك قفلت قلبي وبابه اتسك ولا الف خبطه ولا اى ربطه ماخلاص ياقلبي النحس اتفك.