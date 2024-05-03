هاني رمزي لـ داليا المتبولي: إحنا بدأنا متأخر تصوير مسلسل "دون مقابل"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان هاني رمزي، ضيفًا على بودكاست "Restart" الذي تقدمه الإعلامية داليا المتبولي وتحدث أثناء اللقاء عن تفاصيل مسلسل "دون مقابل" الذي كان من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2024.

تصريحات هاني رمزي

وكشف هاني رمزي عن سبب تأجيل، وقال: "الأسباب إن إحنا بدأنا متأخر تصوير المسلسل ومش جاهزين، والحق يتقال مسلسل زي ده 30 حلقة مليان أحداث كتير جدًا فيه ديكورات كتير جدًا في ممثلين كتير جدًا كان لازم نبدأ بدري".

وأضاف: "الموضوع بتاع المسلسل بيدور حوالين رجال الامن وتضحياتهم من اجل البلد وحبهم وانتمائهم لبلدهم وده بيعملوه بلا مقابل عشان كده المسلسل إسمه دون مقابل".

وتابع: "والمسلسل مش كوميدي وهو تراجيدي وهو في المقام الأول مسلسل اجتماعي انساني جدا والجانب الامني اللي فيه ممكن نقول مثلا 20 % من المسلسل وفيه حياة الناس الاجتماعية وقد ايه الناس دي بتشوفيهم في حياتهم الشخصية بيتعرضوا لضغوطات كتيرة جدًا"

وإستكمل: "إيماني بالمسلسل وحبي ليه وحماسي للمسلسل كان نفسي مثلا يتعرض علطول واتأجلت الفرحة شوية، وإحنا لو كنا هنشتغل عشان نعرض في شهر رمضان كنا هنشتغل تحت ضغط عالي جدًا والنوعية دي من المسلسلات لازم تاخد حقها في التصوير وحقها في التدقيق ومعايا مخرج أستاذ جمال عبد الحميد بيدقق في كل حاجة وبيتكلم في كل التفاصيل والمسلسل تأليف أستاذ حسام موسى وانتاج محمد فوزي ومعايا كم كبير جدا من النجوم"

وأوضح: "المسلسل هو اللي عايز اللوك كده، هو فيه أحداث كتير جدًا مخلية الشخصية لازم متبقاش شكل هاني المعتاد، وأنا بقدم دور يعتبر تراجيدي وجد جدا بعيد عن الكوميديا اللي الناس إعتادت عليها مني، فالمرادي كان لازم يبقى في تغيير في الشكل شوية"، مضيفًا: "المخرج اللي طلب مني كده وقولتله أنا عمري ماربيت دقني ولا ربيت شنبي ويمكن ربيت شنبي في عملين أو ٣ قبل كده".

وكشف رأي المقربين له في هذا الشكل الجديد وقال: "قالولي متحلقهاش تاني وقالولي صغرتك شوية وفي ناس مش متعودة عليا كده".

وعن تعاونه مع عمرو عبد الجليل في المسلسل، قال: "عمرو عبد الجليل نجم كبير وممثل عظيم وشهادتي فيه من ايام ماكنا زمايل في المعهد العالي للفنون المسرحية واحنا دفعة واحدة ومثلنا مع بعض، وانا عارف امكانيات عمرو كويس وعارف قد ايه هو ممثل عظيم وأنا تربطني به صداقة قوية حتى مع اسرته، لان كمان اخو عمرو عبد الجليل السيناريست طارق عبد الجليل الله يرحمه ده اللي عملي افلام كتير منها فيلم عايز حقي وعملي أبو العربي وعملي نمس بوند، وأستاذ طارق ده كان اخويا وعملي أهم أعمالي وحاجات كتيرة جدا بعتز بيها".