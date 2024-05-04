نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح عبد الله يشيد بأداء آمال ماهر في حفل جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الفنان الكبير صلاح عبد الله بحفل الفنانة آمال ماهر في جدة الذي أقيم مساء أمس وعرض عبر قناة MBC مصر، حيث أشاد بها من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر قائلًا: "أمال ماهر ملعلعة في جدة…بتغني بشوق شديد للغناء…إفتكرت أول ظهور لها في التليفزيون المصري…صحيح من جد وجد…تستحق ماوصلت إليه".

منشور صلاح عبد الله

تفاصيل حفل آمال ماهر في جدة

احيأت الفنانة آمال ماهر حفلة في جدة بالمملكة العربية السعودية تحت شعار “كامل العدد”، ذلك ضمن فعاليات موسم الرياض مساء أمس الجمعة ضمن حفلات "تقويم جدة" و"بنش مارك" وذلك على مسرح أونيكس أرينا، بقيادة المايسترو وليد فايد.

وفور إعلانها عن غناء "اتقي ربنا فيا" تحمس الحضور وشاركها الغناء، ويذاع الحفل مباشرة عبر شاشة MBC مصر، وذلك بالتزامن مع منصة شاهد VIP الرقمية في تمام الساعة العاشرة مساءً.

آمال ماهر تحيئ جمهورها في جدة

وحيت آمال ماهر جمهورها والفرقة الموسيقية عقب الانتهاء من غناء أولى أغانيها "قالوا بالكتير كام يوم"، قامت "امال" بعد صعودها على المسرح قائلة: "نورتوني، سعيدة بوجودي وسطكم انهاردة، قد إيه انتوا جمهور جميل ومحظوظة اني بينكم انهاردة، شكرًا على الحفاوة الجميلة والاستقبال الأكثر من رائع، شكرًا على كل حاجة على وجودي بينكم، وبحيي المايسترو وليد فايد والموسيقيين فرد فرد عشان نحضر لكم ليلة من أميز الليالي، عشان انتوا جمهور يستحق الأفضل، انتوا وحشتوني جدًا

كما قامت بغناء أغنية حاول تفتكرني للعندليب "عبدالحليم حافظ" بعد تحيتها للجمهور، ثم بأغنية اللي قادرة".

آمال ماهر تعبر عن سعادتها بإحياء حفل بجدة

أعربت المطربة آمال ماهر، عن سعادتها لتقديمها غ حفلتها الأولى، قائلة: "مهتمة أن تكون الحفلة ليلة تليق بالجمهور السعودي".

وقالت ماهر، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الخميس، إنها فور وصولها جدة توجهت لبروفات الحفل، لافتة إلى أنها حريصة على إسعاد الجمهور السعودي، وتقديم حفلة تليق بهم، موجهة رسالة للجمهور السعودي، قائلة: “أنتم جمهور سميع.. وشكرا لمحبتك الغالية”.

أسعار تذاكر حفل آمال ماهر

الجدير بالذكر أن تذاكر الحفل وصلت إلى ما يزيد عن 23 ألف، جاءت أسعار التذاكر كالآتي 75 ريالًا سعوديًا، مما يعادل 900 جنيه مصري، وهناك عدد من الفئات لتذاكر الحفل وهي 100 ريال سعودي، 150 ريالًا سعوديًا، 400 ريال سعودي، وأخيرًا 1850 ريالًا سعوديًا، وهو ما يزيد على 23 ألف جنيه مصري.