قبل عرضه.. تعرف على تفاصيل فيلم "بنقدر ظروفك" لـ أحمد الفيشاوي

القاهرة - محمد ابراهيم -

يترقب عدد كبير من الجمهور لطرح أحدث الأعمال السينمائية الجديدة، ومن ضمنها فيلم بنقدر ظروفك بطولة الفنان أحمد الفيشاوي.

كما طرحت شركة كولومبيا للإنتاج الفني، البوستر الرسمي لفيلم بنقدر ظروفك، ومن المقرر أن يتم عرضه يوم 22 مايو الجاري.

أبطال فيلم بنقدر ظروفك



فيلم بنقدر ظروفك بطولة النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني

قصة فيلم بنقدر ظروفك



قصة الفيلم تدور حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟، وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايسكريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.



آخر أعمال أحمد الفيشاوي



والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، مصطفى أبو سريع، بدرية طلبة،أحمد بجه المطربه نوال، الفيلم قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسرى.