"شقو" ينافس "السرب" في شباك التذاكر ويحتل المركز الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل فيلم “شقو” تصدره في شباك التذاكر، والذي يقوم ببطولته كلًا من النجم عمرو يوسف والفنانة أمينة خليل، ومازال يتربع على المركز الثاني في قائمة إيرادات السينما خلال الأسبوع الثالث من عرضه.



وحقق فيلم “شقو” مساء أمس الجمعة إيرادات بلغت قيمتها 980 ألف جنيهًا، ووصل إجمالي إيرادات الفيلم لأكثر من 58 مليونًا جنيهًا، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، والفيلم بدأ انطلق عرضه يوم وقفة عيد الفطر 2024.

قصة فيلم “شقو”



فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أبطال فيلم “شقو”



فيلم “شقو” بطولة كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.