نيكول سابا تحيي حفلا غنائيا ضخما في المعادي ضمن أعياد الربيع

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أحمد جودة - القاهرة - تجهز المطربة اللبنانية نيكول سابا لإحياء حفلا غنائيا ضخم في عيد الربيع، حيث سيُقام في منطقة المعادي بالقاهرة في 9 مايو الحالي.

وسوف تقدم نيكول سابا خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغانيها، بما في ذلك الأغاني الجديدة والقديمة، مثل "أنا طبعي كدة"، و"التوتو"، و"سمك القرش"، و"فارس أحلامي"، إضافة إلى العديد من الأغاني المحببة لدى الجمهور المصري والتي يتفاعلون معها خلال حفلاتها.

ويذكر ان طرحت نيكول سابًا أغنية "فيلينج كول" بطريقة الفيديو كليب، على موقع يوتيوب ومنصات الأغانى، وهى من كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وميكس وماستر أماديو، واحتفل فريق عمل الأغنية بعد طرحها بعيد ميلاد نيكول وحرصوا على إحضار تورتة والاحتفال بهذه المناسبة، كما طرحت أغنية بعنوان "سمك القرش" على موقع "يوتيوب"، وهى من كلمات عبد الرحمن عاصم وتوزيع أمين نبيل وألحان كريم عاشور وإخراج جاد شويرى