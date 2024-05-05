نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم فهمي: "قالولي إن أنا وياسمين عبد العزيز مش هنعرف نتعامل مع بعض في الشغل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان كريم فهمي أن هناك أشخاص نصحوه بعدم العمل مع الفنانة ياسمين عبد العزيز لأنهم غير متوافقين كطبيعة شخصيات.

وقال كريم فهمي خلال تصريحات تليفزيونية:'كل الناس قالتلي أنا وياسمين عبد العزيز قبل " ونحب تاني ليه" أن مش هنعرف نتعامل بسبب قوة شخصيتنا لكن عملنا المسلسل ومحصلش بينا اي خلاف لآخر المسلسل"

أوضح الفنان كريم فهمي حقيقة التصريحات التي قالها في برنامج “ كتاب الشهرة” قبل إذاعة الحلقة من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب كريم فهمي:' من برنامج كتاب الشهرة وأول ظهور ليا علي التليفزيون اللبناني اللي اتشرفت بيه جدا ومع الاستاذ علي ياسين وكان لقاء جميل ولكن عند نزول الاعلان اكتشفت تقطيع إجابتي من اسئلة مختلفة تسيء لزمايلي ولنجوم كبار ليهم كل الحب وبالعكس كان كلامي عليهم في البرنامج بكل الحب ".

شارك كريم فهمي مع النجم أكرم حسني كضيف شرف في مسلسل “ بابا جه” وخلال أحداث المسلسل، ظهر الفنان كريم فهمي في المسلسل ويظهر هشام في دور أب لأبنته وذلك يقوم بمهمة جديدة حيث يسافر مع ابنته لمدة 3 أيام خارج القاهرة إلى الغردقة، وبالصدفة، يقيمان في الفندق الذي كان يمتلكه في الماضي، ومع ذلك، يواجه هشام مشكلة إضافية حيث تظهر الطفلة مزعجة وتتنمر على أصدقاء ابنه.