نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال عن خطة حفلاته المقبلة: "كل حفلة هتبقي مختلفه عن التانية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ المطرب رامي جمال، حملة الترويج عن مجموعة حفلاته التي من المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر صفحته الشخصية م قع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب رامي جمال علي صفحته الشخصية: "الحفلات الفتره الجاية إن شاء الله في السعودية والكويت ودبي والقاهرة وإسكندرية والساحل ووعد شكل مختلف عن كل الحفلات اللي فاتت وهتبقي الحفلة عشان نغني أجمل أغاني المشوار ووقت الحفلة هيبقي كفايه إننا منسيبش اغنيه من اللي حبتوهم من يوم ما بدات لحد انهارده إلا ونغنيها وكل حفله هتبقي مختلفه عن التانيه.. خليكم جاهزين وهعلن المواعيد قريب أوي.. عاوزين أول حفله فين؟".

ويذكر ان يحتل الفنان رامي جمال التريند الأول عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بأغنية "بيكلموني" حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو 2 مليون و700 ألف مشاهدة.

أغنية "بيكلموني "كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين.