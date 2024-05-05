الليلة.. ندوة فنية غنائية بمناسبة الذكرى الـ 33 لرحيل الموسيقار محمد عبد الوهاب بقصر الأمير بشتاك

القاهرة - محمد ابراهيم - يقدم بيت الغناء العربي "قصر الأمير بشتاك "بشارع المعز بمنطقة الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الاستاذ الدكتور وليد قانوش، في الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق 5 مايو، ندوة فنية غنائية بعنوان "محمد عبد الوهاب فن لا ينتهي"، يأتي ذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ ٣٣ لرحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.



مناقشة مذكرات الموسيقار محمد عبد الوهاب

يتحدث فيها الصحفي والباحث الفني محمد دياب عن كتابة "مذكرات الموسيقار محمد عبد الوهاب"، يدير الندوة الشاعر سامح محجوب المشرف على النشاط الثقافي بالصندوق.



أعمال الموسيقار محمد عبد الوهاب

يعقب الندوة فقرة موسيقية يغني فيها المطرب والملحن أشرف علي، بمصاحبة فرقته الموسيقية مختارات جميلة ومميزة من أغنيات موسيقار الأجيال٠



يتناول الكتاب بين دفتيه مذكرات محمد عبد الوهاب الذي طبع صوته وموسيقاه القرن العشرين فى مصر والعالم العربي، كما تكشف المذكرات عن حقب مختلفة عاشها موسيقار الأجيال منذ تاريخ مصر الفني، الاجتماعي والسياسي منذ صعود نجم عبد الوهاب الفني حتى تسيده المشهد الغنائي وكيف طور شكل الموسيقى والغناء العربي٠